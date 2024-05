IPL 2024: विराट कोहली ने आईपीएल में 8,000 रन पूरे किए, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने, अब तक कोई 7000 रन भी नहीं बना पाया

Highlights विराट कोहली ने आईपीएल में 8,000 रन पूरे किए ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने कोहली इस सीजन 700 से ज्यादा रन बना चुके हैं

IPL 2024: आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 8,000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने ऐसा करने वाला पहला बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया। आरसीबी स्टार अहमदाबाद में 2024 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के एलिमिनेटर में आरआर के खिलाफ अपने 29वें रन के साथ मील के पत्थर तक पहुंचे। कोहली ने 24 गेंदों पर 33 रन बनाए। पारी के आठवें ओवर में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने उन्हें पवैलियन भेजा। चहल को स्लॉग-स्वीप करने की कोशिश में विराट आउट हुए।

