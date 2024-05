Pune Porsche accident case: आरोपी साढ़े 17 वर्षीय नाबालिग को 5 जून तक पर्यवेक्षण गृह भेजा गया, पुलिस ने वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है

Highlights आरोपी साढ़े 17 वर्षीय लड़के को पर्यवेक्षण गृह में भेजा गया हादसे में रविवार को दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हो गई थी आरोपी को 5 जून तक यरवदा के नेहरू उद्योग केंद्र निरीक्षण गृह में भेज दिया गया है

Pune Porsche accident case: पुणे के किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने बुधवार को नशे की हालत में तेज गति से पोर्श कार चलाने के आरोपी साढ़े 17 वर्षीय लड़के को पर्यवेक्षण गृह में भेज दिया। इस हादसे में रविवार को दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हो गई थी। आरोपी को 5 जून तक यरवदा के नेहरू उद्योग केंद्र निरीक्षण गृह में भेज दिया गया है।

किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने पहले नाबालिग को जमानत दी थी। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा है कि हमने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया था ताकि किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सके और उसे रिमांड होम में भेजा जा सके। फिलहाल उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के आदेश का इंतजार है।

#WATCH | Maharashtra: On the Pune accident case, Amitesh Kumar, Pune Police Commissioner says "We had filed in a review application before the Juvenile Justice Board to allow the juvenile to be tried as an adult and also to send him in the remand home. The operative order was… pic.twitter.com/BU9YeQuYDl