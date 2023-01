Nepal aircraft crash: नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मिला, देखें तस्वीरें

Highlights नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। दुर्घटनाग्रस्त हुए एटीआर-72 विमान में चालक दल के चार सदस्यों समेत 72 लोग सवार थे, जिनमें से 68 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हिमालयी राष्ट्र में पिछले 30 से अधिक वर्षों में हुआ यह सबसे घातक विमान हादसा है।

काठमांडू:नेपाल के खोज एवं बचाव कर्मियों ने रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार लापता लोगों की तलाश का काम सोमवार को सुबह फिर शुरू किया। इससे पहले बचाव अभियान को रविवार रात रोक दिया गया था। इस बीच काठमांडू हवाईअड्डे के अधिकारी शेर बाथ ठाकुर ने एएनआई को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है।

दुर्घटनाग्रस्त हुए एटीआर-72 विमान में चालक दल के चार सदस्यों समेत 72 लोग सवार थे, जिनमें से 68 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हिमालयी राष्ट्र में पिछले 30 से अधिक वर्षों में हुआ यह सबसे घातक विमान हादसा है। नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण (सीएएएन) के अनुसार, यति एयरलाइंस के 9एन-एएनसी एटीआर-72 विमान ने पूर्वाह्न 10 बजकर 33 मिनट पर काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते वक्त विमान पुराने हवाईअड्डे और नए हवाई अड्डे के बीच सेती नदी के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

Nepal aircraft crash | The black box of the crashed plane found: Sher Bath Thakur, airport official Kathmandu to ANI



