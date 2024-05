जज का कुत्ता हुआ चोरी, पुलिस दर-दर तलाश रही है कुत्ता, दर्ज किया 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर केस, यूपी के बरेली में मचा है हाहाकार

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 24, 2024 08:18 AM

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कुत्ता चोरी के प्रकरण ने पुलिस और प्रशासन को सकते में डाल दिया है। जी हां, हो भी क्यों न, कुत्ता जज साहब का पालतू है।

प्रतीकात्मक तस्वीर