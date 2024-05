Lok Sabha Elections 2024: "दुनिया के कई नेता पीएम मोदी को 'बॉस' कहते हैं, उनका सम्मान करते हैं", राजनाथ सिंह ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 24, 2024 07:07 AM

राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली, उसके बाद से दुनिया हमें गंभीरता से लेती है।