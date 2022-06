Street Safety: स्ट्रीट सेफ्टी की मांग को लेकर मैक्सिको में साइकिल चालकों ने किया नग्न प्रदर्शन

मेक्सिको सिटी में स्ट्रीट सेफ्टी की मांग को लेकर शनिवार से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यह विरोध प्रदर्शन साइकिल चालकों द्वारा नग्न होकर मार्च के रूप में किया गया। प्रदर्शनकारी निर्वस्त्र होकर अपनी साइकिल के साथ मार्च करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी क्रांति स्मारक पर एकत्र हुए और ऐतिहासिक केंद्र और पासे डे ला रिफोर्मा एवेन्यू की सड़कों पर लगभग 17 किलोमीटर (10.5 मील) की दूरी तय की।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि साइकिल चालकों की सुरक्षा के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। जबकि साइकिल का प्रोत्साहन सरकार के द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के आयोजको ने कहा कि यद्यपि शहर में सरकार कई वर्षों से साइकिल के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है, फिर भी पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की सुरक्षा के बारे में एक मजबूत जागरूकता अभियान की कमी है।

रॉयटर्स के मुताबिक, नग्न साइकिल चालक कार केंद्रित संस्कृति का विरोध करने और साइकिल चालक अधिकारों की मांग करने के लिए मेक्सिको सिटी की सड़कों पर उतरे हैं।

Naked cyclists took to the streets of Mexico City to protest car-centric culture and demand cyclist rights pic.twitter.com/8adEHzX8at