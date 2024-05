ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए राहत की खबर, 2 बिलियन डॉलर का ऋण माफ

By आकाश चौरसिया | Published: May 5, 2024 10:40 AM

रविवार को ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बानीज द्वारा पेश किए गए बजट में बड़ा ऐलान करते हुए विदेशी छात्रों के ऋण को माफ किया है। इसके साथ ये भी घोषणाएं की हैं।