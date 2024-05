Thane Rape Case: 72 साल के हैवान ने किया बलात्कार, 9 साल की बच्ची को दिया था चॉकलेट का लालच

By धीरज मिश्रा | Published: May 5, 2024 10:56 AM

Thane Rape Case: इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना महाराष्ट्र से आई है। ठाणे जिले में एक 72 साल के बुजुर्ग ने एक 9 साल की बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया है।

