Moscow Concert Hall Attack: मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल के तीन हमलावरों ने कबूला गुनाह, पूछताछ के दौरान आरोपियों की बेहरमी से हुई पिटाई

Moscow Concert Hall Attack:रूस की राजधानी मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल में हमला करने वाले तीन आरोपियों ने कोर्ट में अपना गुनाह काबूल कर लिया है। अदालत ने उन चार लोगों को, जो ताजिकिस्तान के नागरिक हैं, 22 मई तक प्री-ट्रायल हिरासत में रखने का भी आदेश दिया है। जिनमें से तीन ने अपना गुनाह काबूल कर लिया है।

गौरतलब है कि मॉस्को के एक शॉपिंग मॉल और संगीत स्थल क्रोकस सिटी हॉल पर 23 मार्च को हुए हमले में करीब 133 लोग मारे गए थे। वहीं, दर्जनों लोग घायल हो गए।

चार संदिग्धों को शनिवार को सात अन्य लोगों के साथ उस हमले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट-खोरासान ने ली थी, जो कि दक्षिण-मध्य एशिया, मुख्य रूप से अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूह की क्षेत्रीय शाखा है।

1. Dalerjon Mirzoev - CONFESSED - 32, Illegal Immigrant from Tajikistan, overstayed work visa, father of 4 young children.



2. Saidakrom Rachabalizoda - 28, allegedly born in Tajikistan, lives in Moscow.



