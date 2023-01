देखें वीडियो: जमीन पर बैठकर 30 हजार से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने दिया कॉन्सटेबल पोस्ट की परीक्षा, पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेडियम की तस्वीरें हुई वायरल

Highlights पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेडियम की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे है। ऐसे में जारी एक वीडियो में यह देखा गया है कि 30 हजार से भी ज्यादा उम्मीदवार स्टेडियम में बैठे परीक्षा दे रहे है। यह परीक्षा कॉन्सटेबल पोस्ट के लिए ली जा रही है जिसे लेकर दावा है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्टेडियम (Islamabad Stadium) के फोटो और वीडियो सामने आ रहे है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर कॉन्स्टेबल पद पर भर्ती के लिए जमीन पर बैठाकर परीक्षा ली जा रही है। ऐसे में इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पूरे स्टेडियम के फुटेज देखाए गए है।

वीडियो में स्टेडियम के चारो ओर और ग्राउंड में महिला और पुरुष उम्मीदवारों को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले पांच से पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में पदें खाली है, ऐसे में इन पदों पर भर्ती के लिए यह भर्ती निकाली गई है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि इस्लामाबाद स्टेडियम में उम्मीदवारों की भारी भीड़ लगी है। वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस विभाग में भर्ती के लिए स्टेडियम में करीब 30 हजार उम्मीदवार मौजूद है।

Good to see Sports Complex Islamabad Filled with People but it was not a Sports Event.

It was written exam for constable recruitment process of Islamabad Capital Police.

Today more than 30000 male and female candidates from all over Pakistan participated for 1667 vacancies. pic.twitter.com/hDj1kv9ccL