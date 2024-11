Mary Millben Attacks On Hindus In Bangladesh: बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और हिन्दुओं से नफरत?, गायिका मैरी मिलबेन ने की ये मांग

Highlights ढाका और चटगांव में हिंदू समुदाय के सदस्यों के विरोध प्रदर्शनों के बीच जेल भेजा। अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मैरी मिलबेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर लगातार हो रहे हमलों और उत्पीड़न का उदाहरण है।

Mary Millben Attacks On Hindus In Bangladesh: बांग्लादेश में हिन्दुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन) कोलकाता ने बांग्लादेश में पुजारियों और हिंदू वैष्णव धार्मिक संस्था के अन्य सदस्यों पर लगातार हो रहे हमलों के बारे में केंद्र को अवगत कराया है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास ने बताया कि बांग्लादेश में इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी इस्कॉन के पुजारियों और भक्तों के साथ-साथ हिंदुओं सहित अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर लगातार हो रहे हमलों और उत्पीड़न का उदाहरण है। बांग्लादेश में हिंदू धर्म गुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते हमलों को लेकर अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मैरी मिलबेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

The imprisonment of Chinmoy Krishna Das and the continued attacks against Hindus and other minorities by extremist in Bangladesh must be addressed now by world leaders. We must preserve religious freedom, and the safety of all people of faith globally. #ReleaseChinmoyKrishnaDaspic.twitter.com/0zvk6i1Sti