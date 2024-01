वीडियो: मालदीव की संसद में जमकर चले लात-घूंसे, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू समर्थक और विरोधी सांसदों के बीच हुई मारपीट, देखिए

Highlights मालदीव की संसद में हुई मारपीट वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू समर्थक और विरोधी सांसदों के बीच हुई मारपीट

नई दिल्ली: मालदीव की संसद में बीते रविवार, 28 जनवरी को एक अनोखा नजारा देखने के मिला। यहां चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के मंत्रिमंडल में चार सदस्यों को मंजूरी देने पर हुए मतभेद को लेकर सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच झड़प हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सांसद एक दूसरे को जमीन पर गिराकर मार पीट करने लगे।

मालदीव की संसद में सांसदों के बीच चले लात-घूसों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार मुख्य विपक्षी दल ‘मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी’ (एमडीपी) ने कैबिनेट पर मतदान से पहले राष्ट्रपति मुइज्जू के मंत्रिमंडल के चार सदस्यों की संसदीय मंजूरी रोकने का फैसला किया। इसके बाद सरकार समर्थक सांसदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे संसदीय बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई।

Total chaos in Maldives Parliament as vote on Parliamentary approval of Muizzu's Cabinet is being conducted.



First the Opposition MP's were prevented from entering, then Ruling party MPs attempted to prevent speaker from conducting session. Democracy is getting crushed ! pic.twitter.com/Jj8VkyJnEb