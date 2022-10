इमरान खान के ‘हकीकी आजादी मार्च’ में हादसा, पूर्व पीएम के कंटेनर के नीचे आकर महिला पत्रकार की मौत- जियो न्यूज

Highlights इमरान खान के ‘हकीकी आजादी मार्च’ में एक हादसा हो गया है। इस हादसे में एक महिला पत्रकार की मौत हो गई है। दावा किया जा रहा है पत्रकार की मौत इमरान खान के कंटेनर के नीचे आने से हुई है।

इस्लामाबाद: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ‘हकीकी आजादी मार्च’ के दौरान उनके कंटेनर के नीचे कुचलकर एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार की मौत होने के बाद मार्च को एक दिन के लिए रोकना पड़ा है।

आपको बता दें कि मृतक पत्रकार की पहचान ‘चैनल 5’ की रिपोर्टर सदाफ नईम के रूप में हुई है। इस दुखद हादसे के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष ने मार्च को एक दिन के लिए रोक दिया। खान ने कहा, ‘‘एक दुर्घटना के कारण हम आज का मार्च समाप्त कर रहे हैं। हमने यहीं रूकने का फैसला लिया है।’

ऐसे में खान ने महिला पत्रकार के परिवार के प्रति संवदेनाएं व्यक्त कीं और कहा कि वह उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। गौरतलब है कि ‘हकीकी आजादी मार्च’ चौथे दिन सोमवार को अब कामोके से शुरू होगा। पहले इसे तीसरे दिन की समाप्ति पर ही गुजरांवाला पहुंचना था।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, इमरान खान जिस कंटेनर में यात्रा कर रहे थे, सदाफ उसी से कुचली गई हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दुनियां टीवी की खबर के अनुसार, सदाफ अपने टीवी चैनल के लिए खान का साक्षात्कार करने की कोशिश कर रही थीं।

This is the Revolution I was talking about. 3rd day of our Haqeeqi Azadi March and people keep joining our March in huge numbers as we move forward. pic.twitter.com/NQsYkM1x0k