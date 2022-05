जॉर्ज फ्लॉयड की पुण्यतिथि पर पुलिस आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे बाइडन, जानें पूरा मामला

By मनाली रस्तोगी | Published: May 25, 2022 10:10 AM

बाइडन प्रशासन संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गिरफ्तारी और तलाशी के दौरान बॉडी कैमरों के उपयोग का विस्तार करने और एक घातक घटना की स्थिति में छवियों को जल्दी से जारी करने के लिए भी कहेगा। डिक्री में यह भी कहा गया है कि घातक बल का उपयोग केवल "आवश्यक" होने पर ही किया जाना चाहिए और पुलिस संचालन के दौरान सैन्य उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

