Israel-Hamas War: इजरायल-हमास युद्ध के बीच डेट्रॉइट सिनेगॉग अध्यक्ष की बेरहमी से हत्या, घर के बाहर हमलावर ने मारा चाकू

Israel-Hamas War: हमास आतंकियों और इजरायल के बीच जारी युद्ध का असर दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है। इसका ताजा मामला अमेरिका से सामने आया है जहां शनिवार की सुबह डेट्रॉइट सिनेगॉग बोर्ड की अध्यक्ष सामंथा वोल की बेहरमी से हत्या कर दी गई। सामंथा का शव उनके घर के बाहर लहुलुहान हालत में मिला है।

अमेरिकन पुलिस ने मामले की जांच फौरन शुरू कर दी है। वोल डाउनटाउन डेट्रॉइट में आइजैक एग्री डाउनटाउन सिनेगॉग के बोर्ड के अध्यक्ष थी। यहूदी प्रार्थन स्थल प्रमुख की मौत के बाद बोर्ड की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि हम अपने बोर्ड अध्यक्ष सामंथा वोल की अप्रत्याशित मृत्यु के बारे में जानकर स्तब्ध और दुखी हैं।

डेट्रॉइट पुलिस विभाग के हवाले से बताया कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को उन्हें सुबह एक फोन आया जिसने कहा कि एक महिला बेहोश पड़ी हैं और खून से लथपथ हैं।

पुलिस ने कहा, वोल को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का मानना है कि अपराध उसके घर के अंदर हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को अभी तक हत्या के पीछे के मकसद का पता नहीं चला है और मामला जांच के लिए आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

डेट्रॉइट के मेयर माइक डुग्गन ने कहा कि वोल की मौत ने डेट्रॉइट समुदाय में एक बड़ा खालीपन छोड़ दिया है। डुग्गन ने एक बयान में कहा कि कुछ हफ्ते पहले वह और वोल एक साथ नव पुनर्निर्मित आराधनालय का जश्न मना रहे थे।

उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे उन्होंने बड़े गर्व और उत्साह के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया।" उन्होंने कहा, "यह पूरा शहर उनकी दुखद मौत के शोक में उनके परिवार और दोस्तों के साथ शामिल है।"

BREAKING: Jewish Detroit synagogue president Samantha Woll was found stabbed to death on Saturday outside of her home.



According to the police, they found her with multiple stab wounds and a trail of blood that lead to her home.



Police currently have no motive but given the… pic.twitter.com/N170nef8dY