Israel-Hamas Conflict: यूएन में फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ भारत, नागरिकों के साथ हो रही बर्बरता को बताया गलत

Israel-Hamas Conflict: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नागरिकों के साथ हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की है।

भारत की ओर से यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज फिलिस्तीनी लोगों के साथ देश के दीर्घकालिक संबंधों को दोहराया और कहा कि इजरायल-हमास के बीच चल रहे संघर्ष में बड़े पैमाने पर नागरिकों की जान का नुकसान अस्वीकार्य है।

जैसा कि दुनिया 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाती है, कंबोज ने भारत और फिलिस्तीन के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों और राज्य, शांति और समृद्धि के प्रयास में फिलिस्तीन के लोगों को हमारे निरंतर समर्थन पर प्रकाश डाला।

रुचिरा कंबोज ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हम आज ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जब मध्य पूर्व में सुरक्षा की स्थिति खराब हो रही है। चल रहे इजराइल-हमास संघर्ष में बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन की हानि, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों और एक खतरनाक मानवीय संकट के साथ यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और हमने वास्तव में नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा की है।

उन्होंने कहा कि इस मानवीय संकट को संबोधित करने में, यह सभी पक्षों के लिए अत्यधिक जिम्मेदारी प्रदर्शित करना आवश्यक है। इसमें, हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के उन सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं जिनसे तनाव कम होगा और फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता मिलेगी।

दरअसल, भारतीय प्रतिनिधि ने तनाव कम करने और फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का स्वागत किया। भारतीय प्रतिनिधि ने मानवीय ठहराव की एक सकारात्मक कदम के रूप में प्रशंसा की, जिससे सहायता की समय पर और निरंतर डिलीवरी सुनिश्चित हुई।

भारतीय दूत ने कहा, "हमने अपनी ओर से 70 टन मानवीय सामान भेजा है, जिसमें 16.5 टन दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति शामिल हैं।"

