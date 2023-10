Israel-Hamas War: नेतन्याहू से बोले बाइडन- ऐसा प्रतीत होता है कि गाजा अस्पताल में विस्फोट आपकी टीम ने नहीं दूसरी टीम ने किया, देखें वीडियो

तेल अवीव (इजराइल): अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडनइजराइल-हमास युद्ध रोकने के अभियान के तहत इजराइल पहुंचे और गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति का आह्वान किया। इस दौरान बाइडन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गाजा अस्पताल में विस्फोट उनकी टीम ने नहीं, बल्कि दूसरी टीम ने किया है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने रायटर्स के हवाले से एक वीडियो साझा किया, जिसमें बाइडन नेतन्याहू से कह रहे हैं, "कल गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट से मैं बहुत दुखी और क्रोधित हूं। और जो मैंने देखा है उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह दूसरी टीम द्वारा किया गया था, न कि आपने। लेकिन वहां बहुत सारे लोग हैं, निश्चित नहीं।"

द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, बाइडन ने कहा, "मैं आज यहां एक साधारण कारण से आना चाहता था: मैं चाहता हूं कि इजराइल के लोग और दुनिया के लोग जानें कि अमेरिका कहां खड़ा है...मैं स्वयं आकर यह स्पष्ट करना चाहता था।"

