"उम्मीद है कि मैंने जो कहा उसे अमेरिका ने देखा होगा...", अमेरिका पहुंचे एस जयशंकर ने कनाडा को दिखाया आईना

वाशिगंटन: भारत और कनाडा के बीच खड़े हुए विवाद को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में खटास साफ देखी जा सकती है। अमेरिका दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा, "मैंने देखा कि अमेरिकियों ने क्या कहा है और उम्मीद है कि अमेरिकियों ने वह देखा है जो मैंने कहा है। मुझे लगता है कि हम दोनों ने अपने-अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं...इसलिए मैं वास्तव में नहीं जानता, इसके अलावा मैं और क्या जोड़ सकता हूं।''

जयशंकर ने कनाडाई पीएम को आईना दिखाते हुए उनके आरोपों पर कहा कि यह माहौल भारत में नहीं है प्रदर्शन कनाडा में हो रहा है धमकी कनाडा में दी जा रही है। उन्हें अपने यहां कार्रवाई करनी चाहिए।

