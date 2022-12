"हिटलर महान था, भारत से दफा हो जाओ", 'द कश्मीर फाइल्स' विवाद के बीच इजराइली राजदूत को मिली धमकियां

Highlights संदेश में लिखा था, तुम जैसी गंदगी को मिटाने के लिए हिटलर महान था धमकाने वाले ने कहा- तत्काल भारत से दफा हो जाओ, हिटलर महान व्यक्ति था इजराइल के राजदूत ने कहा, अभी भी यहूदी-विरोधी भावनाएँ मौजूद हैं

नई दिल्ली: इजराइल के फिल्म निर्माता और फिल्म महोत्सव के जूरी प्रमुख नदाव लपिड को द कश्मीर फाइल्स को "अश्लील और दुष्प्रचार" फिल्म कहने के कुछ दिनों बाद, भारत में इजरायल के राजनयिक नाओर गिलोन को ऑनलाइन नफरतभरी धमकी मिली है। धमकी में यहूदियों का नरसंहार करने वाले जर्मनी के तानाशाह हिटलर को महान बताया गया है साथ ही इजराइली राजदूत को भारत से दफा होने के लिए कहा गया है।

गिलोन ने शनिवार को ट्विटर पर एक टिप्पणी का स्क्रीनशॉट साझा किया। जिसमें संदेश में लिखा था, "तुम जैसी गंदगी को मिटाने के लिए हिटलर महान था। तत्काल भारत से दफा हो जाओ। हिटलर महान व्यक्ति था।” स्क्रीन शॉट को साझा करते हुए इजराइली राजदूत ने लिखा, हाल ही में मुझे मिले कुछ संदेशों में से एक को साझा करना चाहता था। उसके प्रोफाइल के अनुसार, लड़के के पास पीएचडी की डिग्री है। भले ही वह मेरी सुरक्षा के लायक नहीं है, फिर भी मैंने उसकी पहचान बताने वाली जानकारी को मिटाने का फैसला किया।

मैं आपके समर्थन से प्रभावित हूं। उल्लेखित संदेश किसी भी तरह से भारत से हमारी मित्रता और सोशल मीडिया में मिलने वाले प्यार और समर्थन को प्रभावित नहीं करती है। बस यह बताना चाहता था कि अभी भी यहूदी-विरोधी भावनाएँ मौजूद हैं, हमें संयुक्त रूप से इसका विरोध करने और सभ्य स्तर की चर्चा को बनाए रखने की आवश्यकता है।

I’m touched by your support. The mentioned DM is in no way reflective of the friendship we enjoy in 🇮🇳, including on social media. Just wanted this to be a reminder that anti-Semitism sentiments exist, we need to oppose it jointly and maintain a civilized level of discussion🙏. https://t.co/y06JJNbKDN