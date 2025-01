"हिटलर एक अच्छा आदमी था उसने अपने देश को शुद्ध करने के लिए 'लालची यहूदियों' को बाहर खदेड़ा": UFC स्टार ब्रायस मिशेल का Video Viral

Highlights ब्रायस मिशेल की दिवंगत जर्मन राजनीतिज्ञ एडॉल्फ हिटलर पर की गई टिप्पणी वायरल हो गई है मिशेल ने न केवल हिटलर को एक अच्छा आदमी बताया, बल्कि होलोकॉस्ट को इतिहास का हिस्सा मानने से भी इनकार किया 30 वर्षीय यूएफसी फाइटर ने यहूदियों को लालची करार दिया

Video Viral: मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर ब्रायस मिशेल की दिवंगत जर्मन राजनीतिज्ञ एडॉल्फ हिटलर पर की गई टिप्पणी वायरल हो गई है, जिसकी निंदा की गई है, खासकर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) के प्रमुख डाना व्हाइट ने। मिशेल ने न केवल हिटलर को एक अच्छा आदमी बताया, बल्कि होलोकॉस्ट को इतिहास का हिस्सा मानने से भी इनकार किया।

दिवंगत जर्मन राजनीतिज्ञ ने देश पर शासन करने के लिए एक अधिनायकवादी तानाशाही लागू की और व्यापक रूप से माना जाता है कि वह 60 लाख यहूदी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि बीबीसी ने बताया, 1944 तक हर दिन 12000 यहूदियों की हत्या की जा रही थी। रोली डेलगाडो के साथ "अर्कानसैनिटी पॉडकास्ट" पर बोलते हुए, 30 वर्षीय ने यहूदियों को लालची करार दिया और समलैंगिकता विरोधी टिप्पणियाँ कीं। फाइटर ने कहा,

"मैं ईमानदारी से सोचता हूँ कि हिटलर मेरे अपने शोध के आधार पर एक अच्छा आदमी था, न कि मेरी सार्वजनिक शिक्षा के आधार पर। वह लालची यहूदियों को बाहर निकालकर [जर्मनी] को शुद्ध करना चाहता था जो उसके देश को नष्ट कर रहे थे और उन सभी को समलैंगिक बना रहे थे।"

उन्होंने आगे कहा, "यही बात तुम्हारी सार्वजनिक शिक्षा तुम्हें बताएगी रोली, क्योंकि तुम अपनी सार्वजनिक शिक्षा पर विश्वास करती हो क्योंकि तुमने स्वयं शोध नहीं किया है। जब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा कोई संभव तरीका नहीं है जिससे वे 60 लाख शवों को जला सकें और उनका दाह संस्कार कर सकें, तो तुम्हें एहसास होगा कि नरसंहार वास्तविक नहीं है।"

UFC fighter ‘Bryce Mitchell’ is UNDER FIRE after stating he thinks H*tler was a good guy.. 😳



“He fought for his country, he wanted to purify it by kicking the greedy jews out that were destroying his country that were turning them all into gays” pic.twitter.com/Xzo2TSYElP