श्रीलंका: भारतीय उच्चायोग ने राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करने में भारत की भूमिका की अफवाहों का किया खंडन, कही ये बात

Highlights भारतीय उच्चायोग ने कहा कि हम इन मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह से गलत बताते हुए स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि वे स्पष्ट रूप से किसी की कल्पना की उपज हैं।

कोलंबो: रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस बीच ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि श्रीलंकाई संसद में राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में श्रीलंका में राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करने के लिए भारत की ओर से राजनीतिक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। मगर श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने इसका खंडन किया है।

these media reports as completely false. They are clearly a figment of someone’s imagination.



It is reiterated that India supports the realization of aspirations of the people of Sri Lanka in accordance with democratic means and values, established institutions as well as (2/3)