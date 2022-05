ब्राजील में हवाईअड्डे पर लगी डिस्प्ले स्क्रीन हुई हैक, दिखाई गई अश्लील फिल्में, बच्चों को छिपाते नजर आए लोग

By भाषा | Published: May 28, 2022 10:18 AM

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप में सांतोस डुमोंट हवाईअड्डे पर यात्रियों को डिस्प्ले स्क्रीन्स को देखकर हंसते हुए और उन्हें अपने बच्चों से छिपाते हुए देखा गया।

ब्राजील में हवाईअड्डे पर लगी डिस्प्ले स्क्रीन हुई हैक, दिखाई गई अश्लील फिल्में, बच्चों को छिपाते नजर आए लोग