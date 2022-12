पद्म भूषण से सम्मानित हुए गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, कहा- मेरा एक हिस्सा है भारत, जहां जाता हूं इसे अपने साथ ले जाता हूं

Highlights 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय ने कहा कि सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने के बाद सुंदर पिचाई ने कहा कि मैं इस अपार सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों का हृदय से आभारी हूं। पिचाई ने कहा कि भारत मेरा एक हिस्सा है।

सैन फ्रांसिस्को: गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में भारतीय दूत से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करते हुए पिचाई ने कहा, "भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं जहां भी जाता हूं, इसे अपने साथ ले जाता हूं।" सुंदर पिचाई ने शुक्रवार को सैन फ्रांसिस्को में अपने करीबी परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में पद्म भूषण प्राप्त किया।

पिचाई को इस साल की शुरुआत में 17 पुरस्कार विजेताओं में से एक नामित किया गया था। वहीं, भारतीय दूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा, "सैन फ्रांसिस्को में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण सौंपकर खुशी हुई। मदुरै से माउंटेन व्यू तक की उनकी प्रेरणादायक यात्रा, भारत-अमेरिका आर्थिक और तकनीकी को मजबूत करती है। संबंध, वैश्विक नवाचार में भारतीय प्रतिभा के योगदान की पुष्टि करता है।"

Delighted to hand over Padma Bhushan to Google CEO Sundar Pichai in San Francisco. His inspirational journey from Madurai to Mountain View, strengthening India-America economic & tech. ties, reaffirms Indian talent’s contribution to global innovation: Ambassador Taranjit S Sandhu pic.twitter.com/fxiSouYrIk