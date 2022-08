शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता

Highlights शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'शेवेलेयर दी ला लीजन दी ऑनर' से सम्मानित किए गए थरूर लेखन और भाषणों के लिए दिया गया है सम्मान

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद शशि थरूर को फ्रांस सरकार अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनेन ने इस बारे में जानकारी दी है। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'शेवेलेयर दी ला लीजन दी ऑनर' से सम्मानित किया जाएगा। शशि थरूर को यह पुरस्कार उनके लेखन और भाषणों के लिए दिया जा रहा है।

फ्रांस सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुने जाने पर शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, "फ्रांस के साथ रिश्तों को महत्व देने वाले, भाषा से प्यार करने वाले और संस्कृति की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के रूप में मैं इस तरह से सम्मान दिए जाने को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं उन लोगों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इस सम्मान के लायक समझा।"

Thanks. As one who cherishes our relations with France, loves the language and admires the culture, I am honoured to be recognized in this way. My gratitude & appreciation to those who have seen fit to award me this distinction. @FranceinIndiahttps://t.co/dyy6L1sQEO