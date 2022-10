चीन: बड़ी बेअदबी से शी जिंगपिंग के सामने पूर्व राष्ट्रपति जिंताओं को सीपीसी की मीटिंग से निकाला गया, देखें वीडियो

Highlights वीडियो में पूर्व राष्ट्रपति कमजोर दिखाई देते हैं और उनके हाथों में एक कागज है जिंताओं को जिंगपिंग से कुछ कहते देखा गया जिसके जवाब में उन्होंने अपना सिर हिलाया चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) का महासम्मेलन शनिवार को समाप्त हुआ

बीजिंग: चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) का महासम्मेलन शनिवार को नाटकीय अंदाज में सपंन्न हुआ और मीडिया के सामने ही पूर्व राष्ट्रपति हु जिंताओ को जबरन मीटिंग से बाहर कर दिया गया। जब उन्हें मीटिंग से निकाला जा रहा था तब राष्ट्रपति शी जिंगपिंग वहीं बैठे थे और उन्होंने जिंगपिंग से कुछ कहा भी।

दरअसल, जिंताओ (79) राष्ट्रपति शी जिंगपिंग और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल (संसद भवन) में पहली कतार में बैठे थे कि तभी दो लोगों ने उन्हें बैठक से जाने को कहा। माना जा रहा है कि वे दो व्यक्ति सुरक्षाकर्मी थे। यह घटना तब हुई जब 2,296 प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली बैठक को कवर करने के लिए स्थानीय और विदेशी मीडिया को अनुमति दी गई थी।

इस घटना का करीब एक मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें जिंताओ खुद को बाहर किए जाने पर सुरक्षाकर्मियों से प्रतिवाद करते हुए दिखाई देते हैं। जिंताओ ने वर्ष 2010 में 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण किया था।

Look more closely at the reluctantly, forcibly escorted, Former Chinese President Hu Jingtao.



What might have happened there ?#Chinapic.twitter.com/GVS6kV2tIw