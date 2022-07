ब्रिटेन: आखिरी राउंड में 137 मत मिले, पीएम पद की दौड़ के अंतिम चरण में पहुंचे ऋषि सुनक, मुकाबला विदेश मंत्री लिज ट्रस से

Highlights ब्रिटेन के 42 वर्षीय पूर्व वित्त मंत्री सुनक अब तक मतदान के हर दौर में शीर्ष पर रहे हैं। व्यापार मंत्री पेनी मोर्डौंट 105 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं और वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गईं। 120 सांसदों के समर्थन के आंकड़े को आराम से पार कर लिया।

लंदनः पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेने के लिए नेतृत्व प्रतियोगिता के अंतिम चरण में जगह बनाई है। सुनक ने अहम पड़ाव पार कर लिया है। सुनक को 137 वोट मिले और ट्रस को 113 सांसद ने समर्थन किया।

ऋषि सुनक ने बुधवार को बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ के अंतिम चरण में जगह बना ली और अब पार्टी तथा प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व संभालने के लिए उनका मुकाबला विदेश मंत्री लिज ट्रस से होगा।

सुनक ने टोरी सांसदों के पांचवें और अंतिम दौर के मतदान में 137 मतों से जीत हासिल की, जबकि दूसरे स्थान पर रहीं ट्रस को 113 सांसदों का समर्थन मिला। वहीं, व्यापार मंत्री पेनी मोर्डौंट 105 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं और वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गईं। ब्रिटेन के 42 वर्षीय पूर्व वित्त मंत्री सुनक अब तक मतदान के हर दौर में शीर्ष पर रहे हैं।

