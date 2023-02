रूस पर FATF की बड़ी कार्रवाई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस की सदस्यता को किया निलंबित

Highlights यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस पर हुई एफएटीएफ की कार्रवाई यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित किया गया एफएटीएफ ने कहा- पिछले एक साल में रूस ने अपने अमानवीय-क्रूर हमलों को तेज किया

FATF suspends membership of Russia: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया है। शुक्रवार को एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। एफएटीएफ की ओर एक बयान में कहा गया कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रूसी संघ की कार्रवाइयां एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के खिलाफ अस्वीकार्य हैं। एफएटीएफ ने उनकी सदस्यता निलंबित करने का फैसला किया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एफएटीएफ ने शुक्रवार को यूक्रेन के "अवैध, अकारण और अनुचित" पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। पेरिस में आयोजित एफएटीएफ प्लेनरी के बाद जारी बयान में कहा गया है कि रूस के यूक्रेन पर अवैध, अकारण और अनुचित पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के एक साल बाद, एफएटीएफ यूक्रेन के लोगों के लिए अपनी गहरी सहानुभूति दोहराता है। यूक्रेन पर रूस के चल रहे "क्रूर हमले" के कारण होने वाली भारी हानि और दुर्भावनापूर्ण विनाश को जारी है।

FATF (Financial Action Task Force) suspends membership of Russia



Russian Federation's actions unacceptably run counter to FATF core principles aiming to promote security, safety & integrity of global financial system. FATF has decided to suspend their membership: FATF statement