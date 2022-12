वीडियो: संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे को उठाने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया करारा जवाब, कहा- ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले हमें न दें ‘उपदेश’

Highlights संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने पर विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि ओसामा को पनाह देने वाले हमें ‘उपदेश’ न दें। विदेश मंत्री ने अनुच्छेद-370 को खत्म करने पर भी बयान दिया है और कहा है कि वह भारत का आंतरिक मामला है।

India Criticize Pakistan in UN: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस देश ने अल-कायदा के पूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन को सुरक्षित पनाहगाह दी और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसे संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली संस्था में ‘उपदेश’ देने का कोई अधिकार नहीं है।

इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बुधवार को संशोधित बहुपक्षवाद पर परिषद की खुली बहस में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह कड़ी टिप्पणी सामने आई है।

इस मौके पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की प्रमुख चुनौतियों, फिर चाहे वह महामारी हो, जलवायु परिवर्तन हो, संघर्ष हो या आतंकवाद हो, के खिलाफ प्रभावी प्रतिक्रिया देने पर निर्भर करती है।

संशोधित बहुपक्षवाद पर भारत के हस्ताक्षर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जयशंकर ने कहा, ‘‘आज हमारा ध्यान स्पष्ट रूप से बहुपक्षवाद में सुधार की तात्कालिकता पर केंद्रित है। स्वाभाविक रूप से हमारे पास विशेष विचार होंगे, लेकिन कम से कम एक सहमति बन रही है कि इसमें और देरी नहीं की जा सकती है।’’

