युद्धग्रस्त गाजा में घायल बच्ची को गोद में उठाकर ले जाती दिखी बड़ी बहन, दिल को झकझोर देने वाला वीडियो वायरल

Viral Video: गाजा में युद्ध के बीच एक लड़की का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपनी घायल छोटी बहन को चिकित्सा देखभाल की तलाश में सड़कों पर ले जा रही है। थकी हुई दिख रही लड़की से पूछा गया कि वह कहां जा रही है। "मैं उसके पैर का इलाज कराना चाहती हूं," उसने जवाब दिया। जब उससे पूछा गया कि वह पैदल क्यों चल रही है, तो उसने कहा, क्योंकि हमारे पास कार नहीं है।''

बच्ची आगे कहती है कि वह एक स्वास्थ्य सुविधा खोजने के लिए अल-ब्यूरिज पार्क पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जहां उसकी बहन का इलाज हो सके। वीडियो में लड़की कहती है, "मैं अब और नहीं चल सकती।" उसका वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने मदद की और दोनों लड़कियों को उनके गंतव्य तक जाने का मौका दिया गया।

कार में सफर के दौरान उस आदमी ने छोटी बहन से पूछा, "क्या तुम अपनी बहन से प्यार करती हो क्योंकि वह तुम्हें ले जा रही थी?" उसने सिर हिलाया, चिकित्सा केंद्र पहुंचने पर, बड़ी बहन अपने भाई को फिर से ले गई।

A Palestinian little girl was found walking and carrying her little sister to take her to the hospital for treatment. End the genocide. End the occupation. pic.twitter.com/CwzFZT6I2x