भूकंप से दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में दहशत, चीन-किर्गिस्तान सीमा क्षेत्र में था केंद्र, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता-7.0

नई दिल्ली/बीजिंग: भारत के पड़ोस में चीन-किर्गिस्तान सीमा पर सोमवार की रात में आये तीव्र भूकंप से दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में काफी तेज झटके महसूस किये गये। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों के अनुसार बीते 22 जनवरी की लगभग मध्य रात्रि में आये भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.0 थी। भूकंप के इस तीव्र प्रभाव से व्यापक क्षति की संभावना जताई जा रही है।

समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि सोमवार रात में भूकंप के कारण किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में भारी अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचने के लिए सड़कों पर भागने लगे। हालांकि अब तक कजाकिस्तान की ओर से किसी तरह की अधिकारिक जानमाल के खतरे या किसी के हताहत होने कोई जानकारी नहीं दी गई है।

Earthquake of Magnitude:7.2, Occurred on 22-01-2024, 23:39:11 IST, Lat: 40.96 & Long: 78.30, Depth: 80 Km ,Location: Southern Xinjiang, China