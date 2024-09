Donald Trump Shooting Updates: कौन है रयान रॉथ? जिसने डोनाल्ड ट्रम्प पर AK-47 से किया हमला

Donald Trump Shooting Updates:अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर एक बार फिर से गोलीबारी की गई है। इस जानलेवा हमले में ट्रम्प बाल-बाल बच गए है और सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर को धर दबौचा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, हमलावर की पहचान रयान वेस्ले राउथ के रूप में हुई है। राउथ ने ट्रम्प पर उस वक्त हमला किया जब वह गोल्फ खेल रहे थे, उसी दौरान उसने AK-47 तान रखी थी। पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने इस साल पेंसिल्वेनिया में गोली लगने के बाद दूसरी हत्या के प्रयास को सफलतापूर्वक चकमा दिया था, घटना के बाद 'सुरक्षित' बताए जा रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 16 सितंबर को, पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प, फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में एक क्लब में अपना दिन बिताते हुए, एक और हत्या के प्रयास से बाल-बाल बच गए।

अधिकारियों के अनुसार, एक स्नाइपर एक स्कोप वाली AK-47 राइफल लेकर ट्रम्प के उस स्थान से कुछ सौ गज की दूरी पर पहुँच गया, जहाँ वे अपनी सामान्य दिनचर्या के तहत गोल्फ खेल रहे थे। पोस्ट के अनुसार, पाम बीच काउंटी के शेरिफ रिक ब्रैडशॉ ने खुलासा किया कि संदिग्ध ने लगभग 300 से 500 गज की दूरी पर एक चेन-लिंक बाड़ के पास खुद को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने स्वीकार किया, "ऐसी राइफल और स्कोप के साथ यह लंबी दूरी नहीं है।"

🚨BREAKING: Ryan Wesley Routh, who tried to kill President Trump was connected to Rep Adam Kinzinger through his support and fight for Ukraine.



Heavily brainwashed Dem!



0-2! Trump Won! Ryan Routh didn’t kill himself!#TrumpAssassinationAttempt#trumpassassinationattempt2pic.twitter.com/1QGeWCGkF3