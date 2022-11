वीडियो: फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भाग लेने कतर पहुंचा विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक, दावा- दे सकता है वहां धार्मिक लेक्चर

Highlights जाकिर नाइक के कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भाग लेने की बात सामने आई है। दावा है कि यह विवादित इस्लामिक धर्मगुरु यहां पर धार्मिक लेक्चर भी दे सकता है। आपको बता दें कि नाइक पर भारत में कई सीरियस चार्जेज भी लगे है।

फीफा वर्ल्ड कप 2022: विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक के कतर जाने की खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि जाकिर नाइक मलेशिया के रास्ते कतर गया है और वह वहां मैच शुरू होने से पहले धार्मिक लेक्चर दे सकता है।

इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जाकिर नाइक को जाते हुए देखा गया है। ऐसे में कतर की सरकारी मीडिया के टीवी प्रेजेंटेटर ने इस मामले में ट्वीट कर जानकारी दी है और कहा है कि जाकिर नाइक यहां आ रहे है और वे कई जगहों पर धार्मिक लेक्चर भी देंगे।

इस मामले में कतर की सरकारी मीडिया के टीवी प्रेजेंटेटर फैजल अलहाजरी ने एक ट्वीट किया है और इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में फैजल अलहाजरी ने लिखा है, "धर्म प्रचारक शेख जाकिर नाइक वर्ल्ड कप के समय कतर में हैं। वह इस दौरान कई जगहों पर धार्मिक लेक्चर देंगे।"

Mashallah..

Dr. #ZakirNaik reached Qatar 🇶🇦 to attend #FIFAWorldCup .

The #Qatar2022 attendees will have a golden opportunity to meet him face to face, while lecturing about Islam. His visiting to Qatar is a nice surprise among tens, still to come to surprise our guests. pic.twitter.com/8Cd2Vgegac