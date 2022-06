कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर का कर्ज देंगे चीनी बैंक, जानिए क्या है मामला

Highlights पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी को कर्ज के लिए धन्यवाद दिया। पाकिस्तान और चीनी बैंकों के एक समूह ने एक लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे नकदी प्रवाह कुछ ही दिनों में पूरा होने की उम्मीद है।

बीजिंग: चीन में बैंकों का एक संघ इस्लामाबाद को घटते नकदी भंडार से निपटने में मदद करने के लिए कुछ दिनों के भीतर पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर का लोन देगा। पाकिस्तानी समाचार दैनिक 'द डॉन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान और चीनी बैंकों के एक समूह ने एक लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे नकदी प्रवाह कुछ ही दिनों में पूरा होने की उम्मीद है।

वहीं, इस्माइल ने ट्वीट करते हुए कहा, "पाकिस्तानी पक्ष द्वारा कल हस्ताक्षर किए जाने के बाद बैंकों के चीनी संघ ने आज आरएमबी 15 अरब (2.3 अरब डॉलर) लोन सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके एक-दो दिन में पूरा होने की उम्मीद है। हम इस लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए चीनी सरकार को धन्यवाद देते हैं।" इससे पहले इस्माइल ने कहा कि चीनी सरकार न केवल राशि को रोल ओवर करने के लिए सहमत हुई, बल्कि उसने पहले शिबोर से 2.5 प्रतिशत के बजाय शंघाई इंटरबैंक की पेशकश की दर (शिबोर) से 1.5 प्रतिशत की सस्ती दर पर ऐसा किया।

