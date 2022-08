नैंसी पेलोसी के बाद अमेरिकी गवर्नर एरिक होल्कोंब के ताइवान दौरे से चीन नाराज, व्यक्त किया आक्रोश

Highlights होल्कोंब ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं ताइवान और दक्षिण कोरिया में आर्थिक विकास यात्रा शुरू करने के लिए ताइपे में उतरा। उन्होंने कहा कि इंडियाना में 10 ताइवानी और 12 दक्षिण कोरियाई व्यवसाय हैं। चीन का कहना है कि ताइवान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो वॉशिंगटन के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समर्पित करता है

बीजिंग: ताइवान स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच स्वशासित द्वीप के नेतृत्व के साथ वार्ता करने के लिए इंडियाना के गवर्नर एरिक होल्कोंब के रविवार को ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की यात्रा के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यह दूसरी ऐसी यात्रा है जिसने चीन को नाराज और ताइवान स्ट्रेट में सैन्य तनाव पैदा कर दिया।

होल्कोंब ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मैं ताइवान और दक्षिण कोरिया में आर्थिक विकास यात्रा शुरू करने के लिए ताइपे में उतरा। इंडियाना में 10 ताइवानी और 12 दक्षिण कोरियाई व्यवसाय हैं। यह सप्ताह राज्यपाल के रूप में दक्षिण कोरिया की मेरी दूसरी यात्रा का प्रतीक है और मुझे महामारी से पहले ताइवान का दौरा करने वाला पहला गवर्नर होने पर गर्व है।"

