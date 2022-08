'तुम इंडियंस से नफरत करती हूं...जहां जाती हूं, नजर आ जाते हो', अमेरिका में भारतीयों के साथ गाली-गलौच करती महिला का वीडियो वायरल, गिरफ्तार

Highlights अमेरिका के टेक्सास में भारतीय महिलाओं के एक ग्रुप के साथ गाली-गलौच और नस्लीय टिप्पणी करने का मामला। आरोपी मैक्सिकन-अमेरिकी महिला का वीडियो वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। वीडियो में आरोपी महिला कहती नजर आ रही है- जहां जाती हूं... तुम भारतीय मिल जाते हो। अगर भारत में जीवन अच्छा है तो यहां क्यों हो।

वाशिंगटन: अमेरिका के टेक्सास में चार भारतीय-अमेरिकी महिलाओं के एक समूह के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। वीडियो में आरोपी महिला कथित तौर पर अपशब्द बोलती और भारतीय-अमेरिकी महिलाओं को भारत वापस जाने के लिए कहती नजर आ रही है।

घटना बुधवार रात टेक्सास के डलास में एक पार्किंग में हुई थी। आरोपी महिला वीडियो में खुद को मैक्सिकन-अमेरिकी बताती और भारतीय-अमेरिकी महिलाओं के समूह पर हमला करती दिख रही है। महिला वीडियो में ‘‘मैं तुम भारतीय से नफरत करती हूं। ये सभी भारतीय अमेरिका इसलिए आते हैं क्योंकि वे एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं’’ कहती नजर आ रही है। मैक्सिकन-अमेरिकी महिला की पहचान प्लानो की एस्मेराल्डा अप्टन के तौर पर हुई है।

सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने वाले ने एक व्यक्ति ने लिखा, ‘‘यह घटना टेक्सास के डलास में मेरी मां और उनकी तीन दोस्तों के साथ हुई।’’

वीडियो साझा करने वाले व्यक्ति की मां को वीडियो में मैक्सिकन-अमेरिकी महिला का विरोध करते हुए और नस्लीय गाली नहीं देने का अनुरोध करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में आरोपी महिला यह भी कहती नजर आ रही है , ‘‘मैं जहां भी जाती हूं... तुम भारतीय हर जगह मिल जाते हो। अगर भारत में जीवन बेहतरीन है तो तुम यहां क्यों हो।’’ इसके बाद वह अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाती है और भारतीय-महिलाओं के साथ मारपीट करने लगती है।

This is so scary. She actually had a gun and wanted to shoot because these Indian American women had accents while speaking English.



Disgusting. This awful woman needs to be prosecuted for a hate crime. pic.twitter.com/SNewEXRt3z