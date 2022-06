Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 920 लोगों की मौत, 600 अन्य घायल, पाकिस्तान में भी झटके

Highlights अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में 119 मिलियन लोगों द्वारा 500 किलोमीटर (310 मील) से अधिक महसूस किए गए थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि अधिकांश मौतों की पुष्टि पूर्वी अफगान प्रांत पक्तिका में हुई।

Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान आपात सेना के अधिकारी ने कहा कि शक्तिशाली भूकंप ने तबाही मचा दी है। अफगानिस्तान में कम से कम 920 लोगों की मौत, 600 अन्य घायल हुए। देश के आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को अफगानिस्तान के पूर्व में 6.0 तीव्रता के भूकंप आया।

अधिकारियों ने कहा कि सैकड़ों लोग घायल हो गए और दूरदराज के पहाड़ी गांवों से सूचना मिलने के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीसी) ने कहा कि भूकंप पाकिस्तानी सीमा के पास, खोस्त शहर से लगभग 44 किमी (27 मील) दूर था।

आंतरिक मंत्रालय के अधिकारी सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि अधिकांश मौतों की पुष्टि पूर्वी अफगान प्रांत पक्तिका में हुई। सरकारी बख्तर समाचार एजेंसी ने मरने वालों की संख्या की सूचना दी और कहा कि बचाव दल हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं।

समाचार एजेंसी के महानिदेशक अब्दुल वाहिद रायन ने ट्विटर पर लिखा कि पक्तिका में 90 घर तबाह हो गए हैं और दर्जनों लोग मलबे में दबे हुए हैं. यूरोपीय भूकंपीय एजेंसी, ईएमएससी ने कहा कि भूकंप के झटके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में 119 मिलियन लोगों द्वारा 500 किलोमीटर (310 मील) से अधिक महसूस किए गए थे।

पाकिस्तान के कई हिस्सों में बीती रात 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए जिससे खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में एक व्यक्ति की मौत हो गयी। स्थानीय मीडिया ने यह जानकरी दी। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (पीएमडी) के अनुसार, भूकंप अफगानिस्तान में खोस्त से 44 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में 50.8 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था।

भूकंप देर रात स्थानीय समायानुसार एक बजकर 54 मिनट पर आया। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर के साथ ही पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा के अन्य हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खैबर-पख्तूनख्वा में भूकंप के झटके की वजह से एक घर की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है।

Unconfirmed news & photos of casualties & destruction are coming from the different parts of the south east of #Afghanistan after the last night’s #earthquake. It is said that dozens are died in Geyan, Spere & some other districts of Paktika & Khost. More details to come. pic.twitter.com/opHE7ZTXnZ