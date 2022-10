इंडोनेशिया: फुटबॉल मैच के दौरान जमकर हिंसा में 127 लोगों की गई जान, 180 से भी ज्यादा घायल

Highlights इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान जमकर हिंसा हुई है। इस हिंसा में 127 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल भी है। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है।

नुसंतारा: शनिवार को इंडोनेशिया में भारी हिंसा के दौरान 127 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हिंसा एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई है। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है।

इस हिंसा में फैंस ने कई खिलाड़ियों पर भी अटैक किया है और सुरक्षाकर्मी पर भी हमला बोला है। हालांकि सुरक्षाकर्मी भी लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी भीड़ काफी ज्यादा थी जिस कारण कन्ट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी।

खबरों के मुताबिक, शनिवार को अरेमा एफसी और पर्सेबाया सुरबाया के बीच एक मैच चल रहा था। ऐसे में अरेमा की टीम हार गई जिससे फैंस काफी नाराज हो गए और गुस्सा में आकर बड़ी संख्या में मैदान के तरफ दौड़ने लगे।

BREAKING: Over 100 people were killed and 200 injured in a riot at a football stadium in Malang Indonesia, authorities said. #news#BreakingNews#Newsnight#NewsUpdate#NewsBreak#soccer#Indonesia#malang#AremavsPersebaya#arema#Kanjuruhan#bonekjancok#footballpic.twitter.com/SXhCPfTId9