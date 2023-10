World Boss Day 2023: बॉस डे के मौके पर मजेदार मीम्स की आईं बाढ़, सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ इस अंदाज में किया सेलिब्रेट

World Boss Day 2023: दुनियाभर में 16 अक्टूबर को बॉस डे या वर्ल्ड बॉस डे मनाया जाता है। यह दिन अपने बॉस के सम्मान में उनके कर्मचारियों द्वारा मनाया जाता है और कर्मचारियों को उनके मालिकों या प्रबंधकों द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त करने और मान्यता देने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि सार्वजनिक अवकाश नहीं है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।

इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं। इन मजेदार मीम्स के जरिए लोगों ने एक मजाकियां रूप देकर बॉस डे को सलिब्रेट करने की पहल की है। सोशल मीडिया पर कई मीम्स इतने मजेदार है कि यूजर्स खुदको हंसने से रोक नहीं पा रहे हैं।

ट्विटर पर एक यूजर ने बॉस के अलग-अलग एडिशन को बताते हुए मजेदार मीम शेयर किया जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं, अन्य ने एक बच्चे के रूप में बॉस को चित्रित किया। इसी तरह अन्य यूजर्स ने भी मजेदार तरीके से बॉस डे पर अपने बॉस को बधाई दी।

इन अंतरगी मीम्स को देख लोग हंस हंस कर लोट-पोट हो रहे हैं।

Happy boss day to the captain cool! (We don’t mean MSD, we mean @Anandjsingh_ ) Ps: we did it for the memes. #bossday #bossday2021 #bossmemes #officememes #agencylife #agencymarketing #captaincool #captain #dechcept pic.twitter.com/t6AZIAyFwo

Boss- they know it all 😁



Tell us in comments below if you were ever caught doing something like this 👇#NationalBossDay#BossDay#Boss#memes#memeDaily#BoloLive#LiveStreaming#streaminglive#twitch#streamer#youtubelive#facebooklive#contestwinner#squidgame#netflixpic.twitter.com/lbV8Kr4YtX