Watch: जब पीएम मोदी की बहन ने उत्तराखंड के मंदिर में योगी आदित्यनाथ की बहन से मुलाकात की, वीडियो वायरल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहनों ने शुक्रवार को उत्तराखंड के गढ़वाल के एक मंदिर में एक साथ कुछ समय बिताया। पीएम मोदी की बहन बसंतीबेन अपने पति के साथ सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए पौडी गढ़वाल के नीलकंठ महादेव मंदिर में आई थीं।

इसके बाद वह कोठारी गांव में पार्वती मंदिर गईं, जहां उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से हुई। उनकी यात्रा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया है जिसमें दोनों चेहरे पर मुस्कान के साथ एक-दूसरे को गले लगाते और बधाई देते नजर आ रही हैं। एक-दूसरे का अभिवादन करने के बाद वे मंदिर की ओर बढ़ीं और वहां पूजा-अर्चना की।

भाजपा नेता एडवोकेट अजय नंदा ने एक्स पर दोनों की वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पीएम मोदी की बहन बसंतीबेन और सीएम योगी की बहन शशि की मुलाकात सादगी, भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। राजनीति से ऊपर उठकर उनके संबंधों को देखना सुखद है और हमें भारत के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन दो उल्लेखनीय व्यक्तियों पर गर्व है।

