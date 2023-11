Leopard Coonoor Brooklands: 15 घंटे तक घर में मचा दी 'गदर', कुन्नूर के ब्रुकलैंड्स इलाके में तेंदुआ घर में घुसा, 6 लोगों पर हमला किया, देखें वीडियो

Highlights हमले में चार अग्निशमन और बचाव सेवा कर्मियों सहित कम से कम छह लोग घायल हो गए। अग्निशमन सेवा कर्मी उस महिला को बचाने के प्रयास में घायल हो गए। बचाए जाने के बाद सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

Leopard In Tamil Nadu: तमिलनाडु के नीलगिरि में कुन्नूर के ब्रुकलैंड्स इलाके में एक तेंदुआ एक घर में घुस गया। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। वन विभाग के कर्मचारी ने जानकारी दी। तेंदुआ 15 घंटे से अधिक समय तक घर के अंदर रहा और रविवार देर रात भाग निकला।

#WATCH | Tamil Nadu: A leopard entered a house in the Coonoor's Brooklands area, in Nilgiri, yesterday morning and attacked 6 people. The leopard stayed for more than 15 hours inside the house and escaped late on Sunday. https://t.co/LiQq4fk599pic.twitter.com/4x5REMaKv6