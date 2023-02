लाहौर में जावेद अख्तर की पाकिस्तान को दो टूक, कुमार विश्वास ने कहा- ऐसा सिर्फ आप ही कर सकते हैं..., पूजा भट्ट ने यूं किया रिएक्ट

Highlights जावेद साहब पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित 'फैज फेस्टिवल' में पहुंचे थे। 17 से 19 फरवरी तक आयोजित इस कार्यक्रम में महिला के सवाल पर जावेद अख्तर ने प्रतिक्रिया दी थी। वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर का एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह मुंबई के 26/11 हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर दो टूक कहते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। वहीं कई शख्सियतों ने भी इस क्लिप को शेयर किया और इसपर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।

हिंदी के लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास ने जावेद अख्तर के पाकिस्तान के कार्यक्रम में दिए बयान पर कहा कि ''पाकिस्तान में जाकर इतना साफ-साफ बोल देना? ये आप ही कर सकते हैं जावेद साहब।" कुमार विश्वास ने ट्वीट किया- पाकिस्तान में जाकर इतना साफ़-साफ़ बोल देना ? ये आप ही कर सकते हैं जावेद अख्तर साहेब। हर बात साफ, निर्भय होकर बोलना। जगह के मायनों से बाहर। कुमार ने एक शेर भी लिखा- “वो शख्स काम का है दो ऐब भी हैं उसमें, इक सर उठाना दूजा मुँह में जबान रखना..!”

कुमार विश्वास के अलावा अभिनेत्री पूजा भट्ट ने भी जावेद अख्तर की उनके बयान को लेकर तारीफ की। अभिनेत्री ने कहा कि पाकिस्तानियों में सच सुनने और खुद पर हंसने की क्षमता है। पूजा भट्ट ने ट्वीट किया, 'सच को जिंदा रहने के लिए दो तरह के लोगों की जरूरत होती है.. एक सच बोलने वाला और दूसरा सच सुनने वाला...।' अभिनेत्री ने आगे कहा कि एक के बिना दूसरा मुमकिन नहीं है। अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक जो असाधारण रूप से सक्षम हैं, वह है मिलावट रहित सत्य को सुनना/स्वीकार करना। इसके अलावा, खुद पर हंसना!

सच को जिंदा रहने के लिए दो तरह के लोगों की जरूरत होती है.. एक सच बोलने वाला और दूसरा सच सुनने वाला.. one is not possible without the other. What most Pakistani citizens are exceptionally capable of,is hearing/acknowledging unadulterated truth. Also,having a laugh at themselves! https://t.co/JxTIY0c00Q