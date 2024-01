Watch: तमिलनाडु के मंदिर में हाथी ने बजाया माउथ ऑर्गन, पीएम मोदी को दिया आशीर्वाद

Highlights 24 सेकंड की क्लिप, जिसे एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक लाख से अधिक बार देखा गया है वीडियो में, प्रधानमंत्री अंडाल नाम के एक हाथी को सहलाते नजर आ रहे हैं इसके बाद पीएम मोदी हाथी को माउथ ऑर्गन देते हैं जो अपनी सूंड से उसे बजाता है

Viral Video: तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एक मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक हाथी के बीच मधुर बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 24 सेकंड की क्लिप, जिसे एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक लाख से अधिक बार देखा गया है, प्रधानमंत्री को श्री रंगनाथस्वामी मंदिर के अंदर दिखाती है, जहां उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर अभिषेक समारोह से पहले प्रार्थना की थी।

पीएम मोदी देश भर के प्रमुख मंदिरों की तीर्थयात्रा पर हैं जो महाकाव्य रामायण में वर्णित स्थानों से जुड़े हैं। वीडियो में, साधारण पारंपरिक परिधान पहने प्रधानमंत्री अंडाल नाम के एक हाथी को सहलाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी हाथी को माउथ ऑर्गन देते हैं जो अपनी सूंड को मोड़ता है और संगीत वाद्ययंत्र बजाना शुरू कर देता है।

#WATCH | Tamil Nadu: An elephant at Sri Ranganathaswamy Temple in Tiruchirappalli blessed Prime Minister Narendra Modi and played a mouth organ as PM visited the temple to offer prayers.



