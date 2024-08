WATCH: विदाई समारोह में डांस, अचानक दिल का दौरा पड़ा और..., देखें वो वीडियो

Highlights हेड कांस्टेबल रवि कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे। 2010 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई।

नई दिल्लीः दिल्ली के रूप नगर पुलिस थाने के प्रभारी के विदाई समारोह में नाचते समय एक हेड कांस्टेबल की संभवत: दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, हेड कांस्टेबल रवि कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे और 2010 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। रूप नगर थाना प्रभारी का हाल में स्थानांतरण हुआ था और बुधवार को उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया था। पार्टी में नाचते समय कुमार को सीने में दर्द की शिकायत हुई और वह अचानक गिर गए।

