Watch: छात्रों से भरा क्लासरूम, लंच कर रहे बच्चे; अचानक गिरी क्लास की दीवार...

Gujarat School Wall Collapse: गुजरात के वडोदरा में एक स्कूल में भयावह हादसा हो गया जिसमें दर्जन भर छात्र घायल हो गए। घटना बीते शुक्रवार की बताई जा रही है जब क्लासरूम में छात्र लंच कर रहे थे तभी दीवार का एक हिस्सा गिर गया जिसकी चपेट में आकर छात्र भी दीवार के साथ गिर गए। वडोदरा पुलिस ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 12.30 बजे लंच ब्रेक के दौरान हुई और छात्र उस समय इलाके में नहीं घूम रहे थे।

वडोदरा के वाघोडिया रोड इलाके में स्थित श्री नारायण स्कूल की पहली मंजिल पर एक कक्षा की दीवार गिर गई। घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। ई डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) जी डी पलसाना ने कहा, "हमें नियंत्रण कक्ष में एक कॉल आया कि बालकनी की दीवार का एक हिस्सा गिर गया है और कुछ छात्र मलबे में फंस गए हैं।"

पलसाना ने कहा कि एक छात्र, जो शायद अपनी साइकिल पार्क करने आया था, दीवार का एक हिस्सा उसके ऊपर गिरने से उसके सिर में चोट लग गई। उन्होंने कहा कि "कोई और घायल नहीं हुआ" क्योंकि छात्र ब्रेक के लिए चले गए थे। अधिकारियों ने कहा कि स्कूल का निर्माण 2002-2003 में हुआ था और खिड़कियों का जीर्णोद्धार एक अन्य इमारत में किया गया था, जो ढह गई दीवार से जुड़ी नहीं थी।

सब-फायर ऑफिसर विनोद मुलदीप ने कहा, "हमने मलबे की तलाशी ली और पाया कि कोई अन्य बच्चा नीचे फंसा नहीं है और कोई अन्य चोट या हताहत नहीं हुआ है।" मुलदीप ने कहा कि शिक्षकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि कोई भी छात्र लापता न हो।

