ViralVideo: 10 की जगह 7 गोलगप्पे देने पर दुकानदार संग भिड़ गया ग्राहक, बीच सड़क पर हुई जमकर मारपीट, देखें वायरल क्लिप

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक को सड़क पर मारपीट करते हुए देखा गया है। दावा है कि कम पानीपुरी देने के कारण गोलगप्पे वाले और ग्राहक के बीच यह मारपीट हुई है।

ऐसे में जब से यह वीडियो अपलोड किया गया है, इसे लोग खूब पसंद कर रहे है और जमकर इसे शेयर भी कर रहे है। हालांकि, वीडियो और घटना को लेकर किए जा रहे दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

वायरल हो रहे इस क्लिप में यह देखा गया है कि दो युवक सड़क पर पटका-पटकी कर रहे है। क्ल्पि में कुछ और लोग के भी वहां मौजूद होने की बात सामने आ रही जो कुछ कह रहे है लेकिन उनकी आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही है। दोनों युवक एक दूसरे को पारी-पारी पटखनी दे रहे है और यह माजरा एक सड़क पर हो रहा लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं रहा है।

In Hamirpur, fight for feeding 7 golgappas instead of 10.



fight between Golgappa wale and a youth.#hamirpir#HimachalPradesh#fight#golgappapic.twitter.com/lxnoINGM4M