Viral Video: महिला ने की अटल सेतु से कूदने की कोशिश की, ड्राइवर और पुलिस ने बचाया, वायरल हुआ वीडियो, यहां देखें

मुंबई: एक महिला ने शुक्रवार शाम को मुंबई में अटल सेतु से कूदने की कोशिश की, लेकिन एक कैब ड्राइवर और पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें ड्राइवर और पुलिस महिला को सुरक्षित खींचते हुए देखा जा सकता है। महिला की पहचान 56 वर्षीय रीमा मुकेश पटेल के रूप में हुई है और वह मुंबई के उत्तर-पूर्व के उपनगर मुलुंड की निवासी है।

वीडियो में उन्हें अटल सेतु के सेफ्टी बैरियर पर बैठे देखा जा सकता है। फिर वह समुद्र में कुछ फेंकती है और कूदने का प्रयास करती है, लेकिन समय रहते ड्राइवर द्वारा उसे बचा लिया जाता है। फिर एक गश्ती वाहन को घटनास्थल पर भागते हुए और उसे पकड़ने में चालक की सहायता करते हुए देखा जा सकता है। एक मिनट से अधिक के बचाव के बाद आखिरकार महिला को बचा लिया गया।

द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, न्हावा शेवा यातायात इकाई के पुलिस निरीक्षक गुलफरोज मुजावर ने कहा, "हमारी पेट्रोलिंग वैन उसी सड़क पर गश्त कर रही थी तभी उनकी नजर खड़ी कार पर पड़ी। इसके अलावा शेलार टोल नाका के टोल बूथ कर्मचारियों ने पुल पर एक कार रुकी और रेलिंग पर एक महिला को देखकर पुलिस टीम को सतर्क कर दिया था।"

द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस कांस्टेबल ललित अमरशेत, किरण म्हात्रे, यश सोनावणे की टीम ने रेलिंग पर चढ़कर उस महिला को पकड़ लिया, जिसे शुरुआत में कैब ड्राइवर संजय द्वारका यादव ने पकड़ रखा था। न्हावा शेवा पुलिस को दिए गए बयान में उसने दावा किया कि वह किसी अनुष्ठान के तहत देवताओं की तस्वीरें विसर्जित कर रही थी।

