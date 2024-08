Viral Video: एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों का हुआ आमना-सामना, मंजर देख दंग रह गए यात्री

Viral Video:भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। जिससे रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। भारतीयों की लाइफलाइन मानी जाने वाली ट्रेन समय से साथ आधुनिक हुई है अब लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती है जो पहले नहीं थी। हालांकि, सुविधाओं के बावजूद कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। आधुनिकता के इस दौर में रेलवे ने विकास ट्रेनों का किया तो लेकिन हाल के दिनों में रेल के कई हादसे सामने आए। आपने खबरें जरूर पढ़ी होंगी कि जगह-जगह कई यात्री ट्रेन हादसे का शिकार हुई जिसमें हजारों लोग बेमौत मारे गए। अक्सर अधिकारियों या प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही के चलते इन हादसों में आम लोगों की जान चली जाती है।

इन तमाम पशोपेश के बीच, सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। भारतीय रेल का यह वीडियो, यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के सिबाईचंडी रेलवे स्टेशन पर एक ही ट्रैक पर एक-दूसरे की ओर बढ़ती दो ट्रेनें दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है।

यह वीडियो टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजु दत्ता द्वारा शेयर किया गया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए वीडियो में दत्ता ने स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हुए कहा, "आपदा बाल-बाल बच गई, लेकिन एक आपदा होने वाली थी... बर्धमान लोकल और वंदे भारत एक ही समय में एक ही हावड़ा-बर्धमान कॉर्ड लाइन पर... दोनों ट्रेनों में लगभग 800-1200 यात्री मौजूद थे।"

Disaster Narrowly Avoided but Disaster Waiting to Happen…



In this Video, Burdhaman Local & Vande Bharat on the same Howrah-Burdhaman Chord Line at the same time…



Visuals are from Sibaichandi Railway Station on the same line…

Approximately 800-1200 passengers were present in… pic.twitter.com/gHdoInLs8a