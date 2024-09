Viral Video: स्टेशन पर खड़ी 'वंदे भारत', हथौड़ा लेकर खिड़कियां तोड़ने लगा शख्स; वीडियो देख भड़के लोग

Viral Video: इन दिनों कई ट्रेनों पर हमले की घटना सामने आ रही है। अलग-अलग शहरों में भारतीय रेल पर हमले की कई घटनाएं सामने आई है जिससे निपटने के लिए रेलवे तमाम तरह की युक्तियां अपना रहा है। मगर कुछ लोग ऐसे भी है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो बिना किसी डर के भारतीय रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल, वीडियो में एक स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन खड़ी है। इस दौरान एक शख्स ट्रेन पर हथौड़े से हमला कर रहा है। शख्स हथौड़े से ट्रेन की खिड़किया तोड़ता जा रहा है। यही नहीं वह बार-बार वार करना जारी रखता है, वहीं स्टेशन पर दिन के उजाले में ऐसी घटना करने पर उसे कोई रोकता नहीं दिखाई दे रहा है।

हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि यह घटना कहां और कब हुई। माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर वीडियो पोस्ट करने वाले एक्स यूजर @GanKanchi ने लिखा, "रहस्यमयी व्यक्ति जिसने हथौड़े से वंदे भारत ट्रेन को तोड़ दिया। क्या किसी को पता है कि यह कहां हुआ और घटना क्या थी?" इस बीच, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, नेटिजन्स ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

सोशल मीडिया पर एक ओर से लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। एक एक्स यूजर @Ayushman2251187 ने एक पोस्ट में लिखा, "उसे गिरफ्तार करो।"

He should be tied to the same train.😡😡