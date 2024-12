Viral Video: पाकिस्तान को मिला बुमराह, हूबहू करता है बॉलिंग; वीडियो देख भारतीय फैन्स में मची हलचल

Viral Video: भारतीय तेज गेंदबाद जसप्रीत बुमराह के फैन्स न सिर्फ भारत में हैं बल्कि हर क्रिकेटर प्रेमी को बुमराह पसंद हैं। जसप्रीत की बॉलिंग ऐसी है कि उन्होंने एक के बाद एक कई वीकेट भारत की झोली में डाले हैं। बच्चा-बच्चा बुमराह जैसी बॉलिंग करना चाहता है लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में भी एक बुमराह है?

जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने ने, दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा जसप्रीत बुमराह की तरह बॉलिंग कर रहा है। बच्चा भारतीय बॉलर की हूबहू नकल रहा था जिसने सभी का दिल जीत लिया।

Hey @Jaspritbumrah93, I know you're busy with a Test match, but check this out when you find time! pic.twitter.com/kBW0ME1M5f