Viral Video: फर्जी पुलिसकर्मी बन 50 हजार की ऐंठने वाला था शख्स, महिला की बहादुरी के देख हुआ रफू चक्कर

Viral Video: बड़े शहरों में ठगी करने वालों की कोई कमी नहीं है और ये अपराधी नई-नई तकनीक के जरिए लोगों से ठगी को अंजाम देते हैं। लेकिन मुंबई में एक महिला ने शातिर ठग को ऐसे भगाया कि उसके बाद उसकी दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि वह महिला के साथ ठगी कर सके। जी हां, दरअसल, मुंबई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस अधिकारी बनकर एक व्यक्ति ने ई-सिगरेट (वेपिंग) के लिए एक महिला से पैसे ऐंठने की कोशिश की।

Encounter with a Suspicious Cop Over a Vape in Mumbai. Asked 50k to let go.@MumbaiPolice please look into this incident.#fraud#femalesecuritypic.twitter.com/gitNVPCngU